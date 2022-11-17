裴洛西：不寻求连任众议院民主党领袖

（法新社华盛顿17日电） 美国史上首位联邦众议院女议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天表示，当共和党明年1月掌控众院时，她将卸下民主党领袖职位，但会续留众院担任议员。

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82岁的裴洛西今天在众院发表感性演说，她对议员们表示：「在下一届国会，我不会寻求连任民主党领袖。是时候让新一代领导民主党党团了。」

共和党在上周期中选举以些微差距夺回众议院，民主党则保住参议院掌控权。

裴洛西卸任党内领袖，象徵华府一个时代的结束。她在1987年胜选进入国会，2007年首度成为议长，并在第2度出任议长时，主导对前总统川普（Donald Trump）的两次弹劾。

在美国总统继位顺序中，众院议长是继副总统后的第2顺位继位者。

裴洛西上周表示，年迈丈夫保罗．裴洛西（Paul Pelosi）在11月8日期中选举前遭遇残忍袭击，这会影响到她如何决定未来。

案发当天，一名男子闯入他们位在旧金山的住家，并以锤子攻击82岁的保罗，使得他伤势严重到必须住院，而该名男子可能是在找裴洛西。

裴洛西今天也说，将在下一届国会继续代表自己的旧金山选区，并赞扬民主党在期中选举表现优于预期。她在这次期中选举高票连任众议员。

© 2022 AFP