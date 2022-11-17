马克宏：法澳仍考虑合作造潜舰 不是为对抗中国

（法新社曼谷17日电） 法国总统马克宏今天表示，与澳洲合作建造潜舰的提议并未改变，且这不是为了要与中国对抗。去年澳洲取消双方造舰合约，曾导致法、澳之间激烈争执，从而有破坏双边关系之虞。

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澳洲前总理莫里森（Scott Morrison）突然取消与法国合作建造12艘柴电动力潜舰的合约，并宣布转而采购美国或英国建造的核子动力潜舰，曾使得马克宏火冒三丈。

因此产生的争执扰乱了双边关系，有破坏一项欧洲联盟与澳洲贸易协定之虞。不过自从澳洲现任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）就职后，双方已言归于好。

未来新潜舰运交可能需要多年时间，在中国区域行为日益独断专行的情况下，这恐怕会使澳洲的军力不足。但马克宏今天在泰国曼谷亚太经济合作会议（APEC）上说，法、澳合作造舰不是为了与中国对抗。

马克宏在印尼趁出席20国集团（G20）峰会之便与艾班尼斯会谈后次日表示，与法国合作造舰「还在澳洲考虑中」。

他说，法国不会供应他国核子动力潜舰，因此法方的造舰提议仅限于传统动力潜舰。他并说，这可确保澳洲的「自由和主权」，同时建造工程将在澳洲进行。

马克宏说：「我们现在就看他们如何适应（他们面对的）困难。」

「他们的基本选择是在国内生产潜舰或仰仗他国建造，无论是不是核子动力潜舰。」

© 2022 AFP