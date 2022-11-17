马航MH17被击落3人遭判刑 泽伦斯基赞重要判决

（法新社基辅17日电） 2名俄罗斯人和1名乌克兰人涉及马航MH17班机2014年在乌克兰上空被击落一事，今天被荷兰法院判处终身监禁，乌克兰总统泽伦斯基赞扬这是一项重要判决。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特写道：「（荷兰）海牙（The Hague）法庭的重要判决。击落MH17的罪犯首度被判刑。」

俄罗斯籍的葛金（Igor Girkin）、杜宾斯基（Sergei Dubinsky）及乌克兰籍的哈成科（Leonid Kharchenko）谋杀罪和蓄意导致坠机罪名成立，但他们全都缺席审判，不太可能服刑。

泽伦斯基说：「追究发起者的责任也很关键，因为有罪不用受罚的感觉，会引发新的犯罪。如今俄罗斯联邦当年和现在的所有暴行，无可避免将面临惩罚。」

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）也说，他「乐见」这项判决。

马来西亚航空公司MH17班机2014年7月17日在乌克兰上空遭到击落，造成包括乘客和机组人员共298人丧生，其中大多是荷兰公民。这架客机当时从阿姆斯特丹飞往吉隆坡。

根据国际调查人员说法，马航这架波音（Boeing）777飞机，是遭到一枚从乌克兰东部发射的俄罗斯制飞弹击中坠落，发射地点位在亲俄的乌克兰叛军占领地区。但俄国否认与这起事件有任何关联。

俄罗斯今天表示，荷兰的判决是出于政治动机，并称法院面临「前所未见的压力」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）则透过声明表示：「海牙地方法院这项判决，是替2014年7月17日丧命的298人持续努力伸张正义的重要一刻。」

他表示，这项判决「反映出荷兰查明本案事实和究责的坚定承诺」。

© 2022 AFP