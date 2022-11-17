FTX破产 大?直美等体坛明星被列为被告

（法新社纽约16日电） 美国体坛明星和名人在一场针对投资人的诈欺行为诉讼中被列为被告，这些投资人成为加密货币交易所FTX上周无预警声请破产的受害者。

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这些名人帮助推动FTX的发展，FTX上周在美国声请破产对整个加密货币圈造成巨大冲击，多国当局已对此展开审查。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天也加入行列，呼吁加强对加密货币业的监管。

职业美式足球联盟NFL传奇四分卫布雷迪（Tom Brady）和他的巴西超模前妻吉赛儿邦臣（Gisele Bundchen）、前美国职篮NBA球星「侠客」欧尼尔（Shaquille O'Neal）、4座大满贯冠军的日本女网好手大?直美、喜剧演员赖瑞大卫（Larry David）和主持创业投资实境秀「创智赢家」（Shark Tank）的美国明星投资人欧莱瑞（Kevin O'Leary）与FTX创办人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）都被列为被告。

奥克拉荷马州的投资人贾里森（Edwin Garrison）代表其他投资人在迈阿密法院提出诉讼，寻求从FTX破产遭受的损失索取赔偿，并指控这家公司「虚假陈述和遗漏」。

诉状指出：「FTX的诈欺计画，是要利用全国各地单纯的投资人。」

这份文件指出，「一些体育和娱乐界知名人士不是投资FTX，就是成为这家公司的品牌大使」，并在广告和社群媒体上大肆宣传。

© 2022 AFP