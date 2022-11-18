两象相争祸及丛林 马克宏妙喻要美中停止对抗

（法新社曼谷18日电） 法国总统马克宏今天在APEC峰会发表谈话，以「大象」暗喻美国与中国，当两头大象关系紧张或开战，恐祸及丛林中其他动物，尤其国际正面临气候、经济危机，盼美中停止互相对抗。

广告 继续浏览后续

法新社报导，马克宏（Emmanuel Macron）出席在泰国曼谷举行的第21届亚太经济合作会议（APEC）。面对美中竞争日益激烈，他希望重新推出法国在亚太区域的战略。

马克宏在亚太经合会场边活动告诉商界领袖，法国希望在区域扮演稳定局势的角色，以避免对抗。他说：「我们不相信霸权、不相信对抗，我们相信稳定。」

他呼吁，包含法国在内的区域力量皆应有所作为。法国在印度洋及太平洋都有海外属地，如留尼旺岛（Reunion Island）、新喀里多尼亚岛（New Caledonia）、法属玻里尼西亚（French Polynesia）等。

马克宏在以英语发表的演说中指出：「我们身处的丛林中有2头大象，试图让紧张关系不断升高…当他们关系极度紧张并发动战争，对丛林中的其他动物将构成重大问题。你需要许多其他动物的合作，包括老虎、猴子等等。」

马克宏强调，国际社会正面临多重危机，从气候变迁到经济动荡，都需要协调因应。

他说：「我们的印太策略是设法在这种环境中找到动态平衡…想达到这种稳定与平衡，不能靠其中一方的霸权，也不能靠两个强权的对抗。」

关于俄罗斯在乌克兰发起的战争，马克宏认为，这是全球不稳定的主要根源，他认为亚洲和其他区域国家都必须认清自己的责任并采取行动。

马克宏说，法国正努力建立「愈来愈多共识，让各国知道这场战争也与你切身相关，因为它将带来许多不稳定因素」。

© 2022 AFP