北韩再试射飞弹 美国与盟邦紧急开会承诺施压

（法新社曼谷18日电） 针对北韩今天上午试射一枚洲际弹道飞弹，美国副总统贺锦丽与日本、南韩、澳洲、纽西兰、加拿大等其他正在泰国曼谷参加APEC峰会的国家领袖召开紧急会议，矢言对北韩施压。

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日本防卫省今天表示，北韩上午10时14分左右朝东方发射一枚洲际弹道飞弹（ICBM），约11时20分疑似落在日本海上专属经济区（EEZ）。其后日本防卫大臣滨田靖一指出，这枚飞弹若加上弹头重量，射程范围足以覆盖美国本土。

事发后数小时，贺锦丽（Kamala Harris）紧急与几名美国密切伙伴国家领袖在亚太经济合作会议（APEC）场边召开会议。她在会前对媒体表示：「我们强烈谴责这些行为，并再次要求北韩停止采取更多非法、破坏稳定的行动。」

贺锦丽还说：「我代表美国，重申我方对我们印太盟友钢铁般坚定（ironclad）的承诺。在场这些国家将携手，继续强烈要求北韩承诺采取认真且具可持续性的外交。」

同样参与会议的日本首相岸田文雄警告，北韩有可能再试射飞弹。

南韩总理韩德洙则称北韩这次飞弹试射是「重大挑衅」，违反联合国安全理事会（UN Security Council）的决议。

他说：「我方强烈谴责这个狂妄行为，并要强调朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）这种非法活动绝对不会被容忍，国际社会必须以坚决方式回应。」

美国总统拜登（Joe Biden）13日在柬埔寨召开的东南亚国家协会（ASEAN）峰会场边，与岸田文雄及南韩总统尹锡悦商讨北韩问题。3人并发表联合警告，提醒北韩若核试将面临后果。平壤则指责这场3方会议证明美国的敌意。

今天有更多国家加入美日韩反对北韩的行列。澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示：「这些空前的多次弹道飞弹发射，危及我们的安全。」

他还说，各国领袖「要求北韩停止这种鲁莽的活动，这是挑衅；并要求信守及遵循先前的联合国决议」。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）则表示，他加入盟邦行列，对「北韩不断采取的不负责任行为」予以「最强烈言辞谴责」。纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）也参加这场会议。

拜登政府希望对北韩施加更多压力，但也认为，安抚北韩的最终关键，落在这个孤立国家的主要盟友中国身上。

拜登14日在印尼�Q里岛召开的20国集团（G20）峰会场边与中国领导人习近平举行会谈，他并表示，相信在北韩议题上，北京与华府有共同的基本目标。

拜登在会后告诉媒体：「我有信心，中国不希望北韩从事让局势恶化的行为。」（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

© 2022 AFP