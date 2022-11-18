华邮记者哈绍吉谋杀案 美认定沙国王储享豁免权

（法新社华盛顿18日电） 沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼因涉及2018年沙国记者哈绍吉命案而在美国面临诉讼。不过最新法庭文件显示，美国政府昨天建议，针对此案，王储应可享有不受起诉的豁免权。

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法新社报导，沙国实质上的统治者穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）9月底被任命为总理。外界认为，他希望避免涉入外国法院的案件，包括已故华盛顿邮报（Washington Post）专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi）未婚妻吉兹（Hatice Cengiz）在美国提出的民事诉讼。

4年前，哈绍吉在沙乌地驻伊斯坦堡领事馆内遭沙国特工杀害并肢解，美国情报部门认为这是由王储下令执行。王储则先是否认下令杀害哈绍吉，后来承认这起事件是「在我的监督下」发生。

王储的律师先前主张，王储「身处沙乌地阿拉伯政府最高层」，因此有资格获得美国法院赋予外国国家元首等高阶官员的豁免权。

根据规定，美国政府必须在昨天之前就此事发表意见，或可选择不表示意见，惟政府的建议对法院并无强制约束力。

拜登政府在发给法院的意见书中表示，「美国政府特此告知法院，被告人沙乌地阿拉伯王国总理穆罕默德．沙尔曼是现任政府领导人，因此在本案享有豁免权。」

意见书还提到，「国务院对本案案情没有任何看法，并重申其对哈绍吉令人发指谋杀案的明确谴责。」

这封意见书引发吉兹与其支持者的愤怒，其中包括哈绍吉一手创立、总部位于美国的非政府组织「现在就为阿拉伯世界争民主」（Democracy for the Arab World Now，简称DAWN）的代表们。

吉兹发布推文称，「今天，哈绍吉又死了一次。这不是所有人预期之内的决定。我们原本认为#美国可能带来正义的曙光，但现在又再度证明，金钱战胜了一切。」

国际特赦组织（Amnesty International）秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）也说，华府的建议是「深刻的背叛」。

在吉兹和DAWN提起的民事案件中，原告声称王储和20多名共同被告在预谋下绑架、捆绑、下药、折磨并杀害哈绍吉。

他们希望寻求惩罚性赔偿金，并证明这起谋杀案是由「沙乌地领导阶层最顶端」下令执行。

© 2022 AFP