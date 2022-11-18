应变北韩射洲际飞弹 贺锦丽紧急会商5国领导人

（法新社曼谷18日电） 因应北韩疑似发射洲际弹道飞弹（ICBM），美国官员表示，美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天与日本、南韩、澳洲、纽西兰与加拿大领导人紧急会谈。

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白宫官员表示，目前正在泰国曼谷参加亚洲太平洋峰会的贺锦丽在场边与5名领导人会谈，「商讨朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）最近发射弹道飞弹」。

参与会谈的领导人包括日本首相岸田文雄、南韩总理韩惪洙、澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）、纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern），以及加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）。

日本表示，北韩发射的飞弹落入日本专属经济区，射程足以到美国本土。朝鲜半岛紧张情势过去数周不断升级，美国情报单位认为北韩正在准备进行第7次核试爆。

白宫称北韩最近这次射弹「公然违反多项联合国安全理事会决议」且「不必要地升高地区紧张局势」。

美国总统拜登13日在柬埔寨举行的东南亚国家协会（ASEAN）峰会场边与岸田及南韩总统尹锡悦会面，对北韩可能进行核试验共同发出警告。北韩则称美日韩三方会谈是美国怀抱敌意的象徵。

拜登随后返回美国准备参加孙女的婚礼，贺锦丽接替他出席在曼谷举行的亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议。

© 2022 AFP