气候谈判陷僵局 UN秘书长：停止相互指责

（法新社埃及夏姆锡克17日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天敦促富裕国家和开发中国家，停止在气候谈判僵局中「相互指责」，并应设法达成协议，弥补因气候变迁受创的弱势国家。 在埃及举行为期两周的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）将于明天正式落幕，谈判代表今晚将挑灯夜战，寻求在具争议的「损失和损害」问题上找到妥协方案，并防止谈判破裂。

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古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，已开发经济体和新兴经济体之间「明显存在不信任感」，又说，建立信心的最有效方式就是，在损失和损害方面达成「具有雄心且可信赖的协议」，并对弱势国家提供金援。

古特瑞斯在印尼�Q里岛（Bali）参加20国集团（G20）峰会之后飞回埃及，他表示：「现在不是互相指责对方的时候。指责游戏是保证相互毁灭的好方法。 」

「已没有时间讨论损失和损害融资机制的问题，我们需要采取行动。」

法新社报导，对全球碳排背负最小责任的开发中国家，正催促富裕的污染排放国，盼能同意在COP27设立一个基金，以补偿因气候冲击而蒙受巨大损失的国家。

富裕国家则担心未来在法律上面临无止尽的索赔，因而拖延脚步多时，如今美国和欧盟立场多少有些软化，同意在COP27上讨论这项议题。

在古特瑞斯发言之后数小时，COP27主席、埃及外交部长苏克里（Sameh Shoukry）催促各代表团「紧急」进入最后时刻的谈判。

欧盟执行委员会副主席堤孟思（Frans Timmermans）提议「为最弱势国家的损失和损害建立因应基金」，以作为妥协方案。 但他也表示，相关资金应来自「广泛的捐助基础」，中国身为世界头号污染国和第2大经济体，应该要参与捐献。（译者：纪锦玲）

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