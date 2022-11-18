美星巴克员工大规模罢工 逾百门市受影响

（法新社纽约17日电） 连锁咖啡业者星巴克（Starbucks）美国员工今天在多个已加入工会的地点展开罢工，打算影响超过100间门市，抗议公司在协商工会契约方面的作法。

广告 继续浏览后续

这场由星巴克工会（Starbucks Workers United）带头的一日罢工行动被称为「红杯起义」（Red Cup Rebellion），恰逢星巴克推出热门活动，顾客购买特定商品可获发能重复使用的杯子，不过员工发的不是星巴克品牌杯，而是红色的工会杯子。

星巴克员工冒着寒冷在纽约时报广场（Times Square）附近抗议，高呼口号和并手持星巴克工会标语。星巴克工会代表全美各地近7000名员工。

18岁员工托沙（Jay Tosa）告诉法新社：「这是一件值得争取的事情。」

星巴克工会声明表示，这起行动是「回应星巴克打击工会的策略和拒绝协商的态度」，还说员工想要有不受恐吓威胁的组织工会的权利。

星巴克工会对薪资和缺乏一致时间表表达关切，「除非星巴克坐上谈判桌，抱持善意协商一份公平的契约，否则我们可以预料此事（罢工抗议）会再度上演」。

© 2022 AFP