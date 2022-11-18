裴洛西将卸任 拜登赞美国史上最重要众院议长

（法新社华盛顿17日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天说，共和党明年1月掌控众院时，她将卸下民主党领袖职位，但会续任众议员。美国总统拜登今天表示，全国人民应对裴洛西「深怀感激」。

广告 继续浏览后续

拜登在声明中说，川普的支持者去年攻击国会大厦，裴洛西当时的因应作为，证明了她是「坚定捍卫民主的人」，所有人都会记得她是美国史上最重要的众院议长。

2020年，川普在国会发表国情咨文演说结束时，坐在他身后的裴洛西当众撕掉他的演说文稿，震惊全球。这位资深议员坚守严谨的领导风格，或许因而成为史上最务实有力的美国众院议长。

裴洛西长久以来在华府一直是称职的策略大师，不仅会制止有时如脱缰野马的川普、领导众院两度通过对他的弹劾案，还在美国政党存在严重歧见之际，引导历史性立法。

82岁的裴洛西如今宣布将卸下众院民主党领袖职位，盟友称赞她身为美国史上首位、也是目前为止唯一的女性众院议长任内各项成就，政敌则为她的下台欢呼。 不过，这位选区在加州的重量级议员无疑在职业生涯中留下了非凡印记，成为美国最有权势的政治人物之一。

© 2022 AFP