裴洛西称与3总统合作愉快 独缺川普

（法新社华盛顿17日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天说，共和党明年1月掌控众院时，她将卸下民主党领袖职位，但会续任众议员。她在告别演说中表示，她过去与3位总统合作愉快，但没提到川普。

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裴洛西在即将卸职的演说中巧妙讽刺前总统川普（Donald Trump）。她表示，她与「3位总统合作愉快」，提到小布希（George W. Bush）、欧巴马（Barack Obama）和拜登（Joe Biden），独独未点名川普。

2020年，川普在国会发表国情咨文演说结束时，坐在他身后的裴洛西当众撕掉他的演说文稿，震惊全球。这位资深议员坚守严谨的领导风格，或许因而成为史上最务实有力的美国众院议长。

裴洛西长久以来在华府一直是称职的策略大师，不仅会制止有时如脱缰野马的川普、领导众院两度通过对他的弹劾案，还在美国政党存在严重歧见之际，引导历史性立法。

82岁的裴洛西如今宣布将卸下众院民主党领袖职位，盟友称赞她身为美国史上首位、也是目前为止唯一的女性众院议长任内各项成就，政敌则为她的下台欢呼。 不过，这位选区在加州的重量级议员无疑在职业生涯中留下了非凡印记，成为美国最有权势的政治人物之一。

面对民主党内温和派与进步派之间的斗争，裴洛西似乎也无能为力。

但她今年无视北京当局警告会有「严重后果」，坚持访问台湾，替政治生涯添上一项成果。她捍卫访台行程，吁请美国同胞保护世界各地的民主，并「表明我们永远不会向独裁者屈服」。

美国今年期中选举仍有少数选区尚未得出结果，但共和党确定拿下过半席数，赢得众议院控制权。

裴洛西说，到了明年，将是让「新一代」领导的时候。

她在这次期中选举高票连任众议员，将继续代表旧金山选区，但不打算在卸下众院民主党领袖职位后替任何接班人背书，或干涉新领袖的作为。

© 2022 AFP