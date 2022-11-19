乌克兰是否与俄和谈 白宫：只有泽伦斯基能决定

（法新社华盛顿18日电） 白宫今天表示，只有乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）能决定是否与俄罗斯举行和谈，驳斥外界盛传华府施压基辅上谈判桌的说法。

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白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）说：「我们都同意经外交谈判而达成的协议，是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）无条件撤军外，另一最佳的解决办法。」

柯比告诉媒体：「我们也说过，是否与何时准备谈判，以及相关谈判看起来会是什么样貌，都得由泽伦斯基决定。」

「美国这里没人施压、叨念或把他推上谈判桌。」

两天前，美国国防部最高将领、参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）表示，乌克兰在战场获得重大胜利，俄罗斯军队士气明显遭削弱，基辅可以趁着这个优势，朝结束战争的目标举行会谈。

密利说，乌军不太可能可马上夺回俄方占领的所有土地，尤其是莫斯科2014年兼并的克里米亚。

但柯比强调美方没有施压，也没有迳自采取行动。

他说：「没有乌克兰参与，我们不会与俄方讨论终结这场战争。相关对话没出现，是因为泽伦斯基总统已表明，他还没准备好会谈。大家不能怪泽伦斯基，因为俄方自己也说他们还没准备好要谈。」

© 2022 AFP