北韩试射洲际弹道飞弹 欧盟谴责行径危险且鲁莽

（法新社布鲁塞尔19日电） 欧洲联盟今天表示，北韩最近一次试射洲际弹道飞弹的举措相当「危险且鲁莽」，并称平壤的军武计画威胁全世界。

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北韩中央通信社（KCNA）今天指称，昨天试射的是北韩「新型洲际弹道飞弹（ICBM）火星-17型（Hwasong-17）」。日本当局表示，这枚飞弹落入北海道渡岛大岛西方约200公里处，推定为日本专属经济区（EEZ）。

欧盟今天发布声明表示，「欧盟强烈谴责朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）于11月18日发射1枚洲际弹道飞弹，落入日本专属经济区」。

「欧盟十分关切这种危险、非法且鲁莽的行径。」

根据北韩国营媒体报导，北韩领导人金正恩昨天首次带着女儿现身，一起视察洲际弹道飞弹发射。

北韩中央通信社报导，金正恩谴责所谓的「侵略性战争演习」，还说若美国持续对北韩施加威胁，北韩「将毅然决然地以核制核，以正面对抗回应正面对抗」。「火星-17型」被分析家称为「怪物飞弹」，是金正恩最强大的武器之一。

欧盟表示「平壤持续发展更具威胁性的军备，以承载大规模杀伤性武器，这威胁到所有国家」，「欧盟敦促朝鲜民主主义人民共和国立即停止这种违反联合国安理会决议，且加剧国际与区域紧张局势的破坏稳定行为」。

欧盟并坚称，北韩「必须放弃所有核武，并放弃任何其他大规模破坏的武器、洲际弹道飞弹计画，以及现有的核计画」。

欧盟表示，「对于朝鲜民主主义人民共和国日益威胁国际和平与稳定，联合国安全理事会必须以适当方式予以回应，这一点十分重要」。

联合国安理会预计于21日针对北韩问题召开会议。

© 2022 AFP