北韩：成功试射火星-17型洲际弹道飞弹

（法新社首尔19日电） 北韩官方媒体北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩昨天成功试射火星-17型（Hwasong-17）新型洲际弹道飞弹（ICBM）。

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北韩近几周执行飞弹试射的次数已打破纪录，平壤当局和俄罗斯等盟国一再谴责美国加强区域安全合作，包括联合军演。

北韩中央通信社表示，昨天试射的是北韩「新型洲际弹道飞弹（ICBM）火星-17型（Hwasong-17）」，且「这次试射清楚证明了新的主要战略武器系统有多可靠」。

北韩中央通信社报导，这枚飞弹「最高飞行高度为6040.9公里，飞行距离为999.2公里」，随后「精准落在预定水域」，即日本海。

北韩官媒公布的飞行距离及高度，与南韩、日本昨天估算的数据吻合，且只略逊于平壤当局今年3月24日试射的洲际弹道飞弹，当时那枚飞弹似乎是北韩这类试射中威力最强大的一枚。

北韩当时宣称3月24日发射的飞弹也是「火星-17型」洲际弹道飞弹，但南韩后来对此说法存疑。「火星-17型」被分析家昵称为「怪物飞弹」，是金正恩最强大的武器之一。

然而分析家表示，北韩这回似乎真的成功了。

北韩事务专家潘达（Ankit Panda）在推特上说：「火星-17型是历来任何地方设计和测试过的最大道路机动式液体推进飞弹，所以北韩这次成功试射，创下了某种纪录。」

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