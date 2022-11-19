拜登80大寿在即 两年后是否角逐连任再受瞩目

（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登（Joe Biden）11月20日将满80岁，过去从来不曾有美国总统在任期内庆祝80岁生日，而这项里程碑无疑将影响拜登2024年会不会寻求连任。

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白宫至今未公布任何贺寿计画，而是将重点摆在筹备拜登孙女19日的婚礼。

拜登先前接受微软国家广播公司（MSNBC）访问时，曾自嘲自己将过80大寿。他表示：「我甚至没办法说我快满几岁了，我说不出口。」

若拜登成功连任，将一直掌权到86岁为止。被问到他该不该寻求连任时，他只回答：「等着看。」

拜登1年前接受全身健检后，医师表示，拜登只有一些小毛病，结论是他「可履行总统职责」。

身材瘦长的拜登不菸不酒且依然行动自如，自从1988年因为两个危及性命的脑动脉瘤接受手术后，一直没有重大健康疑虑。

伊利诺大学（University of Illinois）2020年公布的研究甚至将拜登归类为「超级老人」（super agers），也就是基于社经地位、生活型态、基因等因素，而比平常人活得更久的人。研究人员表示，拜登理论上可以活到接近97岁。

但拜登的外表仍旧符合自己的年龄：头发日益稀疏、步伐愈来愈僵硬。他几乎每周末都会回去德拉瓦州的家；跟法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）等各国领袖拍团体照时，年迈的拜登看起来就像家长。

而且随着年龄增长，认知能力下滑、生病、轻微事故后遗症等风险也会提升。

拜登搞不清楚状况、口语表达结巴的情况愈来愈频繁，共和党人经常藉迷因和推文大肆嘲讽。

几周前他对听众演讲时，还试图寻找8月已车祸过世的众议员沃洛斯基（Jackie Walorski），彷佛她就在现场。当时拜登问道：「贾姬在哪里？」

历史显示，美国总统结束第1任期后会寻求连任，例如已故前总统雷根（Ronald Reagan）虽被批评太老，1984年仍以73岁年龄连任成功。

民主党策士比特科弗（Rachel Bitecofer）表示，总统寻求连任，可以替党省下昂贵又引发分歧的党内初选，让资源都集中到大选上。

然而民调显示，多数美国人显然不愿让拜登获得第2任期。

民主党草根团体RootsAction已发起名为「乔（拜登）别参选」的运动，主张「他并非理所当然有权再获提名」。

诸多待解问题中，包括一名生于二战时期的总统，就算在大麻除罪化、学贷减免等议题推出有利年轻人的政策，能否在2024年动员年轻选民？

但如果拜登不选，又该由谁出马？副总统贺锦丽（Kamala Harris）不够受欢迎，运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）等其他知名民主党人似乎又太没经验。

堪萨斯大学（University of Kansas）政治沟通专家罗兰德（Robert Rowland）表示，要挑战现任总统，通常得由一个真的想全力以赴的人来做。

「最明显的人选是桑德斯（Bernie Sanders），但他（现年81岁）比拜登还老」。

© 2022 AFP