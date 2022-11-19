美新特检有来头 承诺独立调查川普案件

（法新社华盛顿18日电） 美国新任命的特别检察官史密斯（Jack Smith）今天承诺会「独立」进行前总统川普案件的调查。这位特检大有来头，曾在国际刑事法院领导科索沃战争罪行调查。

广告 继续浏览后续

美国司法部今天点名史密斯担任特别检察官，负责监督对川普的刑事调查。川普3天前才宣布要在2024年总统选举再度角逐白宫大位。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）宣布任命消息后，史密斯随即发出声明，承诺「独立」进行对川普案件的调查，以及任何可能导致起诉的相关事宜。

史密斯说：「在我的监督下，调查的步伐不会停顿或停止。我将独立判断，并迅速且彻底地推进调查，达致事实和法律决定的任何结果。」

贾兰德任命史密斯领导两项正在进行的刑事调查时强调，史密斯「树立了身为一位公正、坚定的检察官声誉」。

川普抨击此举「不公平」、是「我国最严重的司法政治化」。他在福斯数位新闻（Fox News Digital）访问中宣称，现任总统拜登政府冲着他来，以防他又当上总统。白宫则强烈否认有任何政治干预。

史密斯在司法界资历甚深，在调查复杂的战争罪案件和起诉被告方面拥有丰富经验。

他毕业于哈佛法学院，在1990年代展开检察官生涯。

他2008年到2010年担任位于荷兰海牙的国际刑事法院（ICC）调查员，负责监督对外国政府官员涉及战争罪、种族灭绝和危害人类罪的敏感调查。

他还曾在司法部担任多个职位数年，包括刑事司廉政处（Public Integrity Section）处长，率队处理贪污和选举犯罪案件，后来成为田纳西州中区的代理联邦检察官。

不过，他最受瞩目的工作是在海牙的科索沃特别法庭，领导1990年代科索沃战争期间的战争罪行相关调查和判决。

史密斯2018年获任命为科索沃特别分庭（Kosovo Specialist Chambers）首席检察官。这个分庭去年对「科索沃解放军」（Kosovo Liberation Army）前指挥官穆斯塔法（Salih Mustafa）展开第一次审判，他面临与科索沃解放军营运的临时监狱有关的谋杀和刑求指控。

史密斯形容此案是这个法庭的一项「里程碑」，鉴于多名前叛军指挥官仍左右着科索沃政治，科索沃特别分庭的活动具有高度敏感性。

科索沃特别分庭已对科索沃解放军数名高层成员提出战争罪指控，其中包括科索沃前总统塔其（Hashim Thaci），他被起诉后已辞职。

塔其2020年首次预审出庭面对指控时，身为首席检察官的史密斯就曾出庭。

© 2022 AFP