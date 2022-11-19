美防长：中俄相信「强权即公理」　成美最大挑战

（法新社加拿大哈利法克斯19日电） 美国国防部长奥斯汀今天警告，中国和俄罗斯正追求一个诉诸武力解决争端的世界；他也矢言美国将继续捍卫人道主义原则和国际法。

广告 继续浏览后续

法新社报导，奥斯汀（Lloyd Austin）参加加拿大的哈利法克斯国际安全论坛（Halifax International Security Forum，HFX）时表示，「北京和莫斯科一样，都在寻求一个强权即公理、争端可透过武力解决、独裁者也可以扑灭自由之火的世界。」

奥斯汀说，莫斯科对基辅的战争「突显出我们在印度-太平洋地区面临的挑战，（中国）也在印太区域推动一些与自由、稳定和开放国际体制愿景南辕北辙的东西。」

奥斯汀指出，中国在台湾周围的活动「越来越具挑衅意味」，北京的飞机几乎每天都在台湾附近飞行，并对美国和盟国飞机进行多次危险拦截。

如今华盛顿当局已将中国及其重塑印太地区的努力定调为美国面临最重大的挑战。

上月发布的美国国防战略也显示，俄罗斯入侵乌克兰，显示莫斯科构成「急迫威胁」，华府正努力应对。

奥斯汀今天的演说结合了这两大挑战，他并表示，如果一个国家能够肆意违规且不受惩罚，其他国家就会起而效仿。

他说，「战争还是有规则必须遵守。如果一个强国可以公然违反规则，形同鼓励其他国家无视国际法和国际准则。」

奥斯汀也强调，莫斯科争取伊朗和北韩等国家支持，给美国及其盟国带来新的安全挑战。

奥斯汀表示，乌克兰正面临艰困的冬季，莫斯科可能考虑动用核武，因为俄军在战场上节节失利。他也承诺，美国及其盟国将共同协助乌国应对挑战。

奥斯汀说，「俄罗斯的入侵，形同预演了一个充满暴政和动荡的世界，我们谁都不想生活在这样的世界之中。」

© 2022 AFP