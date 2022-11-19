贺锦丽访泰国 承诺美将协助发展核电

（法新社曼谷19日电） 美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天访问泰国时宣布，美国将透过新型小型反应炉协助泰国发展核电，这是因应气候变迁计画的一环。

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这项援助是美国「净零世界倡议」（Net Zero World Initiative）的一部分。「净零世界倡议」是美国去年在苏格兰格拉斯哥气候峰会上提出的计画，与民间及慈善家合作推广清洁能源。

泰国没有核电，而在2011年日本福岛核灾后，公众对核能观感变差。

白宫表示，美方将对泰国提供技术援助，开展小型模组化反应炉的开发技术。这种反应炉可在工厂制造且方便运送，通常被认为更安全，因为不需要人为干预即可在紧急情况下关闭。

陪同贺锦丽出访的不具名美国高阶官员说：「我们非常期待与泰国合作，以利用小型模组化反应炉和可靠清洁能源的优势。」

白宫声明说，美国专家将与泰国合作部署这些反应炉，这些反应炉将具有「最高的安全、保安和防核扩散标准」，而且比替代方案的占地更小。

美国的竞争对手中国和俄罗斯以及阿根廷也在开发小型模组化反应炉，其原型正处于设计阶段。

白宫并未提出时间表，但表示将支持极易受到气候变迁影响的泰国在2065年之前实现碳中和目标。

贺锦丽在泰国参与亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议，今天稍晚与泰国总理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）会面时将讨论核电计画。

白宫也宣布了一项与泰国的倡议，以促进5G网路的安全性，还有一项在泰国东部春武里省（Chonburi）建设「世界级」癌症治疗中心的计画。

© 2022 AFP