伊朗导演将所获摩洛哥影展最大奖 献给伊朗所有女性

（法新社马拉喀什19日电） 伊朗导演迪赫柯第凭藉处女作「谢姆隆故事」今晚在摩洛哥马拉喀什国际影展获得最大奖金星奖（Etoile d'Or），并将这座奖献给「伊朗所有女性」。

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「谢姆隆故事」（A Tale of Shemroon，暂译）探讨住在德黑兰以北谢姆隆（Shemroon）一名伊朗年轻人的生活，他在试图透过与德黑兰富有青年的关系轻松赚钱的同时，却卷入毒品交易。

迪赫柯第（Emad Aleebrahim Dehkordi）说：「我想向所有为重新获得做自己的自由而牺牲生命的人致敬。」他指的是今年9月间22岁伊朗库德族女子艾米尼 (Mahsa Amini) 丧生所引发的伊朗全国各地示威抗议。

43岁的迪赫柯第说：「我将这座奖献给伊朗所有女性，以及冒着生命危险争取自由的年轻一代。」

总部设在挪威的伊朗人权（Iran Human Rights）组织今天发布的新报告显示，伊朗当局对艾米尼之死抗议活动的镇压，至今已造成至少378人死亡。

马拉喀什国际影展由曾获奥斯卡奖的义大利导演保罗索伦提诺（Paolo Sorrentino）担任主席，评审团成员则有法国演员塔哈拉辛（Tahar Rahim）、黎巴嫩导演娜迪拉巴基（Nadine Labaki）和德裔美籍演员黛安克鲁格（Diane Kruger），他们将最佳导演奖颁给拍摄剧情片「雷霆」（Thunder，暂译）的瑞士导演贾基耶（Carmen Jaquier）。

影展闭幕式向勇于突破框架的百变女王、英国女演员蒂妲丝云顿（Tilda Swinton）致敬，她在2019年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前的最后一届影展担任评审团主席。

© 2022 AFP