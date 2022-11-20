拜登白宫嫁孙女 全程不对外曝光

（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登今天在白宫为孙女娜欧蜜（Naomi Biden）举办婚礼，广宴250名宾客，是白宫史上第19场婚礼，但仪式并未开放给媒体采访。

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根据白宫，28岁新娘娜欧蜜是华府一名律师，25岁新郎尼尔（Peter Neal）最近毕业于宾州大学法学院，两人今天上午11时白宫南草坪（South Lawn）举行婚礼，大约有250名宾客见证这场仪式。

根据法新社从远处拍摄的照片，场地以白色的花朵布置，来宾在一排排的座位上观礼。

娜欧蜜是拜登次子杭特（Hunter Biden）的女儿。

拜登和第一夫人吉儿（Jill Biden）在声明中说：「看着娜欧蜜成长、找到自我，并为自己开辟出如此美好人生，这真是一种喜悦。」

「如今，看到她选择尼尔为夫婿，我们感到非常自豪，我们很荣幸地欢迎尼尔加入我们的家庭…祝福他们生活充满欢笑，也祝福两人一年比一年恩爱。」

白宫过去也举行过婚礼。

根据白宫历史协会（White House Historical Association），白宫过去举办过18场婚礼，包括1971年时任总统尼克森（Richard Nixon）嫁女儿翠西亚（Tricia），2013年欧巴马首席摄影官苏萨（Pete Souza）也在白宫成婚。

白宫历史协会表示，也有4次没有在白宫结婚，但在白宫开婚宴的纪录，2008年时任总统小布希（George W. Bush）女儿珍娜（Jenna）就是一例。

但这一次，是首次有总统的孙女在白宫举行婚礼。

白宫简短声明指出，拜登夫妇在国宴厅（State Dining Room）为家人主持午宴和婚礼前派对，并计划今晚举行婚宴。

但除此之外，总统办公室几乎未透露婚礼细节，这场婚礼被列为纯私人活动且不对媒体开放。

娜欧蜜的名字是纪念总统长女而取的，拜登长女在1972年的一场车祸中丧生，当时她还是个小婴儿，那次车祸也夺走拜登首任妻子的性命。

美国媒体报导指出，拜登的这个孙女在总统核心圈扮演着重要角色，例如就是她极力劝说拜登2020年出马角逐总统。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP