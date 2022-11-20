推特民调过半支持 川普帐号正式恢复

（法新社旧金山19日电） 社群媒体推特（Twitter）新老板马斯克（Elon Musk）发起民调，发现多数人支持恢复前总统川普的帐号后，川普的推特帐号今天正式复活。

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川普前几天才宣布将重新角逐总统大选。

推特去年初以川普煽动2021年1月6日的美国国会大厦暴动事件为由，停用他的帐号。

马斯克在他发起的24小时民调结束后推文说：「大家说话了，川普将会回归。」他还以拉丁格言推文说：「人民的声音就是上帝的声音（Vox Populi，Vox Dei）。」

川普的推特帐号先前被暂停时，粉丝超过8800万。他在担任总统期间相当爱以推特作为喉舌工具，用来发布政策公告、攻击政治对手并与支持者交流。

几个政治盟友今天齐声宣告川普回归，联邦众议员戈萨（Paul Gosar）推文说：「欢迎回来，@realdonaldtrump！」

马斯克昨天贴文把「恢复前总统川普帐号」的问题诉诸表决，只须简单回答「要」（yes）或「不要」（no）。而在推特达2.37亿的日均活跃用户中，有1500多万人投票，其中51.8%赞成，48.2%反对。

今天民调进行时，马斯克连发推文说：「看推特的川普投票很有意思。」

马斯克过去也曾发起类似投票，去年询问追随者是否该卖掉电动车公司特斯拉（Tesla），投票后他卖出超过10亿美元持股。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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