涉助伊斯坦堡爆炸案犯嫌逃跑 保加利亚逮5人

（法新社保加利亚首都索菲亚19日电） 土耳其伊斯坦堡市中心上周爆炸案酿6死81伤，保加利亚检方今天表示，保加利亚已逮捕5人，他们被控协助伊斯坦堡爆炸案其中一名犯嫌逃跑。

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土耳其政府昨天羁押了17名伊斯坦堡爆炸案犯嫌。安卡拉将爆炸案归咎于「库德工人党」 （PKK）。这起爆炸案造成6人丧生，包括两名分别为9岁和15岁的女孩。

索菲亚检察官办公室发言人米列娃 （Siyka Mileva）告诉法新社说，这5人涉及协助一名爆炸案嫌犯逃跑。

保加利亚首席检察官盖希夫（Ivan Geshev） 告诉法新社说，被捕的5名犯嫌中2人是「叙利亚库德族人」，分别是一名女性和一位名叫阿布都拉米（Amran Abdulrami ）的31岁男性主嫌。这5人都是在16日被捕。

盖希夫表示，这些犯嫌还被控在保加利亚公部门工作人员的协助下，在保加利亚与土耳其边境贩运人口。

伊斯坦堡街头爆炸案造成6死81伤，库德工人党（PKK）及其叙利亚分支「人民保卫军」（YPG） 都否认参与爆炸案，也没有任何个人或团体出面宣称这次攻击是他们所为。

这次伊斯坦堡爆炸案是土耳其5年来遭遇最致命的袭击，令人回想起2015年至2017年间在土耳其发生的多起爆炸攻击事件。库德族武装分子和伊斯兰国（IS）圣战分子大多被认为是这些攻击案的背后凶手。

© 2022 AFP