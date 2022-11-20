联合国COP27气候峰会达历史性协议 各界反应一次看

（法新社埃及夏姆锡克20日电） 联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）今天批准设立一项「损失与损害」基金，以协助弱势国家因应全球暖化带来的毁灭性冲击。

广告 继续浏览后续

这次在埃及举行的联合国气候峰会未能推动更远大的目标，进一步削减碳排放量，以达成将地球升温幅度控制在摄氏1.5度内的雄心壮志。

各界在赞扬这次峰会达成损失和损害基金协议之余，也对峰会未进一步削减碳排放量感到失望。以下是法新社整理各界对这次峰会达成协议的反应。

● 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）

「这次的缔约方会议采取迈向正义的重要一步。我乐见成立一项『损失与损害』专款基金。」

古特瑞斯也强调：「显然这并不够…为了将（地球升温幅度）限制在摄氏1.5度，我们必须大力投资再生能源，并切断对化石燃料的依赖。」

● COP27主席、埃及外交部长苏克里（Sameh Shoukry）

「我的好朋友们，我们听到呼唤，也做出回应。我们今天在夏姆锡克建立了有史以来第一个损失和损害专款基金，这项基金酝酿已久。」

「全球数以百万计的人们现在可以感受到一丝希望，他们遭逢的苦难终将获得适当的解决。」

● 巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）

「这次联合国气候峰会成立损失与损害专款，是迈向气候正义目标重要的第一步。」

● 斐济总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）

「我打从内心深处，非常感谢我们孜孜不倦的太平洋国家谈判人员在COP27确立了损失和损害基金。」

「你们代表那些注定是这场危机最大输家的人，你们为实现气候正义进行最艰难的奋斗。」

● 爱尔兰前总统罗宾逊（Mary Robinson）

「COP27达成损失与损害专款的历史性成果…凸显国际合作的可能性。同样的，重申承诺将全球气温升幅限制在摄氏1.5度可以让人放心。」

「然而，这一切都无法改变世界仍处于气候灾难边缘的事实。」

● 欧盟执委会主管气候政策副主席（Frans Timmermans）

「我们已生活在升温摄氏1.2度的世界，对于许多人来说，这已使环境逐渐不适合居住。现在全世界都在看我们，如果我们再次未能防患未然，全世界不会原谅我们。」

「我们面前拥有的不足以让人类和地球向前迈出一步。 它没有让主要排放国做足够的额外努力来增加和加速减排。」

● 世界资源研究所（World Resources Institute）执行长达斯库普塔（Ani Dasgupta）

「这是一项历史性突破，富裕国家终于同意设立一个基金，以援助因毁灭性气候破坏而摇摇欲坠的弱势国家。」

「对于房屋被摧毁的贫穷家庭、农田受损的农夫，以及被迫离开祖先土地的岛民来说，这项损失和损害基金将成为救命钱。」

● 马尔地夫环境部长绍娜（Aminath Shauna）

「我想要继续生活在马尔地夫。我希望我两岁大的女儿也能在马尔地夫成长。」

「我们（的土地）只比海平面高1公尺。每个小数点的气温升幅和每公分的海平面上升都对我们的生存造成威胁。」

「过去两周来，我们不断表明，减排目标（削减排放）是这次COP27的基石。我对这次没有达到这个目标，深感失望。」

● 德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）

「显而易见，COP27的进行不会太顺利。提到最后的结果，希望和沮丧都有。我们在气候正义方面取得突破，经过数年的停滞，达成一个广泛的国家联盟。」

「非常令人沮丧的是，延宕已久的减排和废除化石燃料措施被阻止。这个世界因此痛失迈向（控制升温不超过）1.5度的宝贵时间。」

● 法国能源部长帕妮儿鲁纳歇（Agnes Pannier-Runacher）

「COP27可能没有达成法国和欧盟的雄心壮志，但保存了最重要一件事：凸显限制全球暖化在1.5度以内的目标，并敦促各国2023年起要更加努力。」

● 瑞士联邦环境办公室

「各国已就2026年之前的工作计画达成协议。然而，这并未明确要求温室气体排放量最高的国家承担责任。」

「瑞士对此决定深感遗憾，并将努力确保这些国家也做出贡献。」

● 南非环境事务部

「我们虽乐见建立2025年新集体目标的融资方案反映的进展，但我们认为必须采取更多紧急行动来履行已开发国家的义务。」

● 英国COP26主席夏玛（Alok Sharma）

「科学告诉我们，碳排必须在2025年前达到高峰。这未在这次（协议）文本中。明确坚持完成逐步废除煤炭。这未在文本中。明确承诺逐步废除所有化石燃料。这未在文本中。而关于能源的文本在最后几分钟遭削弱。」

「我们每一个人都终究要对我们的公民、对世界上最弱势的国家和群体，甚至我们现在不少打道回府者的后代子孙解释这一点。」

© 2022 AFP