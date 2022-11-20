马来西亚大选 安华与慕尤丁双双宣称在筹组政府

（法新社吉隆坡20日电） 马来西亚反对派领袖安华（Anwar Ibrahim）今天表示，他的联盟在竞争激烈的国会大选取得足够席次来筹组下一届政府，可望替他首相之路做好准备。

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然而，昨天大选在没有出现绝对赢家情况下，率领敌对阵营「国民联盟」（Perikatan Nasional）的前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，他同样在协商筹组下一个政府。

历经一晚上疯狂协商后，安华于今天黎明举行记者会表示，「我们如今有多数来筹组政府」。

当被问及谁会与他结盟，75岁的安华并未点名，但说这些人已做出书面承诺，并将提交马来西亚国家元首苏丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）批准。

他说：「国会多数意味着超过111席次。」

官方结果显示，在开出219席成绩之后，安华的希望联盟（Pakatan Harapan）赢得82席，慕尤丁的国民联盟73席。

规模较小的区域政党，包括位在婆罗洲的砂拉越（Sarawak）和沙巴（Sabah）的政党，预料将握有「造王者」角色。

马来西亚国会原本全部222席都要改选，不过竞选期间有2名候选人逝世，另1个选区的席次因天候不佳而延期投票。

慕尤丁在记者会中激昂地说：「我们愿意与任何政党合作。」

但安华宣称，慕尤丁的联盟「不可能」筹组政府。

© 2022 AFP