伊朗再度空袭伊拉克北部库德族区 至少1死

（法新社伊拉克阿比尔21日电） 伊朗自昨天晚间到今天清晨对伊拉克北部库德族自治区发动最新跨境飞弹和无人机攻击，造成至少1死。伊朗指控库德族煽动伊朗国内的抗议潮。

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22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好头巾，在伊朗首都德黑兰遭严格执法的道德警察逮捕，9月16日在拘留期间死亡，引发伊朗国内长达两个多月的大规模抗议潮。

伊朗革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）不断空袭位于伊拉克北部多山地区的库德族城镇与据点，伊朗将这些库德族贴上「反伊朗的分离派恐怖主义团体」标签。

伊朗革命卫队指控库德族团体受到「全球傲慢主义者」的援助，还说革命卫队已锁定这些库德族团体的总部和阴谋中心。在德黑兰当局用语中，「全球傲慢主义者」是指死对头美国及其盟友。

伊朗革命卫队表示，已对库德族杰尼坎（Jejnikan）和 萨尔吉斯（Zarguiz）营地以及库伊桑贾格镇（Koysinjaq）空袭，并说「恐怖分子遭空袭，伤亡惨重」。

流亡至伊拉克北部的「伊朗库德斯坦民主党」（The Democratic Party of Iranian Kurdistan, PDKI）表示，德黑兰以飞弹和自杀式无人机攻击库德族自治区首府阿比尔（Erbil）附近的高亚（Koya）和杰尼坎据点。

「伊朗库德斯坦民主党」干部布达希（Ali Boudaghi ）表示，一名敢死队成员在伊朗空袭高亚地区时遇害。

一度曾是伊朗境内最悠久的库德族政党「伊朗库德斯坦民主党」说：「这些无差别攻击发生在伊朗恐怖主义政权无法遏止（伊朗境内）库德族地区示威抗议之际。」

伊朗库德族团体科马拉（Komala）表示，他们也遭到锁定。

科马拉在推特发文说：「我们的总部今晚再度遭到伊朗攻击。我们已为这种攻击悉心防备已久，目前无伤亡。」

伊拉克库德族自治区政府发表声明谴责伊朗空袭「师出无名，一再侵犯伊拉克和库德族地区主权」。

伊朗外交部长发言人卡纳米（Nasser Kanani）强调，德黑兰「不希望有来自伊拉克境内的安全威胁」。

美军中央司令部谴责伊朗在伊拉克北部阿比尔附近的「非法」空袭行动。

美军中央司令部司令库里拉（Michael Kurilla）在声明中说：「这类无差别和非法攻击置公民于险境，侵犯伊拉克主权，危及伊拉克和中东地区得来不易的安全和稳定。」

© 2022 AFP