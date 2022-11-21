伊朗强力镇压库德族城镇 人权团体：令人震惊

（法新社巴黎20日电） 伊朗抗议浪潮持续延烧，过去几天，一个库德族人聚居的城市爆发激烈的反政府示威，遭当局大规模镇压，维权团体今天对此表示震惊且不安。

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人权组织说，伊朗当局已增派安全部队至西部的马哈巴德市（Mahabad），在其公布的影片中，可听见猛烈的枪声和尖叫声。

22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好头巾，在首都德黑兰遭严格执法的道德警察逮捕，9月16日在拘留期间死亡，引发长达两个多月的大规模抗议潮。

抗议活动最初发生在伊朗库德族人居住的地区，包括在艾米尼家乡库德斯坦省（Kurdistan）萨盖兹镇（Saqez）为她举行的葬礼，接着延烧到全国各地。

人权组织稍早公布民众在马哈巴德市示威的画面，其中包括在为死于当局致命镇压的多名抗议者举行葬礼后，人们在街上静坐抗议和设置路障。

总部位于挪威的库德族人权团体Hengaw说，「武装部队」已被派往马哈巴德市。

这个人权团体在推特（Twitter）写道：「马哈巴德的住宅区传出许多枪声。」

同样位于挪威的人权组织「伊朗人权」（Iran Human Rights，IHR）19日至20日深夜公布的影片中，可听见枪声响彻马哈巴德市。

Hengaw昨天警告，西部库德斯坦省迪万达雷市（Divandarreh）情势「危急」，政府军在那里开枪打死至少3名平民。

这个组织今天对其他库德族城镇的情势表示担忧，表示在布堪镇（Bukan）和萨盖兹镇都可听见爆炸声响或枪声。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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