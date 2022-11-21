摘头巾声援抗议 伊朗两着名女演员遭羁押

（法新社德黑兰20日电） 伊朗官方媒体今天报导，伊朗已羁押两名在公开场合摘下头巾声援抗议活动的着名女演员。

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官媒伊朗通讯社（IRNA）报导说，女演员加齐亚尼（Hengameh Ghaziani）和芮雅希（Katayoun Riahi）被检察官传唤调查她们的「挑衅性」社群媒体发文和媒体活动后，双双遭到羁押。

22岁伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬疑因未戴好头巾，遭德黑兰宗教警察逮捕，并于拘留期间丧命，引发全国大规模示威。

这波由女性领导抗议严格服装规定的示威潮延烧2个多月，撼动伊朗宗教领导层。伊朗当局将抗议活动描述为「暴动」，并指控西方敌国煽动骚乱。

伊朗通讯社报导，加齐亚尼因涉煽动和支持「暴动」以及与反对派媒体串通而遭羁押。

52岁的影星加齐亚尼直言批评当局镇压抗议者，先前曾表示她已被司法部门传唤，然后在Instagram上发布一段她摘下头巾的影片。

她在昨晚写道：「或许这会是我最后的发文。」

「从这一刻起，无论我发生什么事，大家都要知道，我一如既往与伊朗人民站在一起，直到我咽下最后一口气。」

伊朗通讯社报导，芮雅希稍后也因相同的调查而被捕。

60岁的芮雅希演过一系列获奖电影，并以慈善工作闻名。她9月接受了总部设在伦敦的伊朗国际电视台（Iran International TV）采访，而且未戴头巾。伊朗国际电视台是受到伊朗当局鄙视的媒体。

芮雅希曾声援艾米尼之死引发的抗议活动，并反对强制规定戴头巾。

英国广播公司（BBC）报导，人权活动人士表示，伊朗安全部队镇压造成约400名示威民众丧生，还有1万6800人遭到逮捕。（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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