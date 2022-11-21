科罗拉多同志夜店枪击案 2英勇顾客制伏枪手

（法新社科罗拉多泉21日电） 美国科罗拉多州科罗拉多泉市同志夜店Club Q19日深夜发生枪击案，造成至少5人丧生。警方今天表示，当时店内有2名顾客奋不顾身制伏枪手，因此得以避免更多伤亡。

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警方查出嫌犯是22岁的奥德瑞奇（Anderson Lee Aldrich），他携带一把步枪进入夜店时，店内顾客显然在纪念「跨性别追悼日」（Transgender Day of Remembrance），悼念在暴力攻击中遭锁定的跨性别人士。

警局局长瓦斯盖兹（Adrian Vasquez）在记者会上表示，犯嫌进入Club Q夜店后，随即对店内的人们开枪。

「店内至少有2名英勇的顾客和嫌犯对峙打斗，阻止嫌犯继续杀害其他人。」

事发当时，塞曼（Joshua Thurman）人在店内。他告诉记者：「那时非常可怕，地上尸体横陈，处处都是玻璃碎片和破掉的杯子，很多人在哭泣。」

「那原本应该是我们可以安全放松的空间，我们应该要去哪？」

24岁的蓝尼（Aeron Laney）刚搬来科罗拉多泉（Colorado Springs），她第一次来Club Q。

她告诉法新社：「当时大家玩得正开心，有说有笑。」她泪眼看着店外越来越多的悼念花束。

兰尼和友人高德文（Justin Godwin）刚离开不到几分钟，枪手就闯入Club Q。

在Club Q担任调酒师的安德森（Michael Anderson）告诉哥伦比亚广播公司（CBS）：「我一直希望我不会碰到这种事情。」

根据警方发言人卡斯楚（Pamela Castro）的说法，警方晚间11时56分接获通报Club Q发生大规模枪击案，首名警员在4分钟内赶到现场，而嫌犯仅在2分钟后就被制伏。

当局表示，嫌犯目前在当地医院接受治疗，并未透露其他资讯，但强调联邦调查局（FBI）探员等正进行调查。

艾尔帕索郡（El Paso County）警长办公室去年发布的新闻稿显示，当时21岁的枪手奥德瑞奇曾在2021年6月18日被捕，因为他的母亲报案，称他扬言以土制炸弹或多种武器攻击她。

瓦斯盖兹说：「对我们的LGBTQ公民来说，Club Q是安全的避风港。此案让我深感悲痛和心碎。」

Club Q也在脸书发文称，他们对这场无谓的攻击感到震惊，并说：「我们感谢英勇的顾客迅速做出反应、制伏枪手，并结束这场仇恨攻击。」

科罗拉多州州长波利斯（Jared Polis）形容这起骇人枪击案「可怕、令人厌恶，也让人心碎」。波利斯2018年成为美国首位公开出柜的州长。

事发之后，Club Q脸书粉丝专页涌入来自各地的慰问，有些讯息来自瑞典、英国、纽西兰、德国和澳洲。

自1999年开始，LGBTQ社群都会在每年11月20日这天纪念跨性别追悼日，最早是为纪念1998年遭杀害的跨性别女性赫斯特（Rita Hester）。

根据非营利研究组织「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive），美国自2022年初迄今已发生超过600起大规模枪击案。

© 2022 AFP