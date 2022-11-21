贺锦丽会见小马可仕 强调美国对菲承诺「坚定不移」

（法新社马尼拉21日电） 在旨在对抗中国并修复双方关系的访问期间，美国副总统贺锦丽今天告诉菲律宾总统小马可仕，美国对菲国做出的承诺「坚定不移」。

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贺锦丽（Kamala Harris）和夫婿任德龙（Doug Emhoff）昨晚7时左右自泰国曼谷飞抵马尼拉。法新社报导，贺锦丽是小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月上台以来访问马尼拉的最高层级美国官员，这显示在亲北京前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）卸任后，美菲关系正逐渐回温。

贺锦丽也会见了前总统杜特蒂之女、菲国副总统萨拉．杜特蒂（Sara Duterte）。杜特蒂任内发动血腥的反毒战争，引来侵犯人权相关的国际调查。

会谈开始时，贺锦丽在马尼拉总统府告诉小马可仕：「我们与你站在一起，共同捍卫南海相关国际规则和规范。」

「在南海针对菲律宾武装部队、公务船只或飞机的攻击将触发美国共同防御承诺…这是我们对菲律宾坚定不移的承诺。」

小马可仕也说，就他所见，「菲律宾的未来」不可能没有美国存在。

据报导，美国与菲律宾以及马可仕家族具有长期而复杂的关系。小马可仕的独裁者父亲在华盛顿支持下统治这个前美国殖民地长达20年，华盛顿也将他视为冷战盟友。

不过，在口无遮拦的前总统杜特蒂任内，美菲关系明显恶化。2016年，杜特蒂痛批时任美国总统欧巴马（Barack Obama）是「妓女之子」（son of a whore），只因他充满争议的反毒战争引来欧巴马的质疑。

华府正寻求在菲国新总统领导下，强化与马尼拉的安全联盟。

其中包括共同防御条约和2014年签订的「加强国防合作协议」（EDCA），该协议同意美国使用5个菲国军事基地。

在杜特蒂领导下，EDCA长期停滞不前，但如今随着中国日益强势，美菲双方都表示支持加快实施。

贺锦丽22日还将赴菲国距离南海最近的地区巴拉旺岛，登上停泊于公主港（Puerto Princesa）的菲律宾南海大型多功能巡逻舰特瑞沙．马格巴努亚号（Teresa Magbanua），听取海巡队在巴拉旺岛周边海上行动简报，菲国军方代表届时也将登舰。

© 2022 AFP