迪士尼开除包正博 艾格回锅执行长

（法新社纽约20日电） 媒体娱乐巨擘迪士尼公司今天开除执行长包正博（Bob Chapek），并宣布艾格（Bob Iger）回锅。

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这间近来风波不断的全球最大媒体公司宣布，人事令即刻生效。

迪士尼董事会主席阿诺德（Susan Arnold）表示：「我们感谢包正博漫长职业生涯对迪士尼的服务。」董事会认为，迪士尼「迈向企业转型之路日益艰辛之际，艾格是领导的不二人选」。

包正博担任迪士尼执行长2年间，迪士尼开销日增，让华尔街忧心忡忡。迪士尼今年股价已暴跌41%。

反观艾格，过去任职迪士尼执行长15年间，带领公司市值成长5倍。迪士尼声明指出，艾格至少2年前就承诺回锅。

现年71岁的艾格2020年拔擢包正博接班，但两人后来闹翻，今年年初就几乎互不交谈。

艾格在执行长任内陆续收购皮克斯（Pixar）、漫威影业（Marvel）、卢卡斯影业（Lucasfilm）以及21世纪福斯公司（21st Century Fox），首度在中国开设主题乐园上海迪士尼度假区，并推出Disney+与ESPN+等串流影音服务。

包正博则因今年稍早应对佛州「不说同性恋」（Don't Say。Gay）法案不当，让20万迪士尼员工很多人对他不满。这条法案禁止公立学校教师教授性倾向或性别认同课程，但包正博最初保持沉默，直到迪士尼内部员工炸锅，才迫于压力对法案表示看法。

迪士尼在佛州设有主题乐园。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP