中国否认强夺火箭残骸 菲律宾总统要求解释

（法新社马尼拉22日电） 中国海警20日在南海从菲律宾海军手中拿走中国发射的火箭残骸，但否认堵住对方强夺，菲律宾总统小马可仕今天说，将要求北京解释为何中方讲述的版本把过程粉饰得如此和善。

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管辖中业岛海域的菲律宾武装部队西部军区（WESCOM）昨天发布新闻稿，指菲国海军基地人员20日上午发现中业岛以西约800码处，出现不明海上漂浮物。中国驻菲大使馆随后证实碎片为北京发射的火箭整流罩残骸。

中国于10月31日发射长征五号B遥四运载火箭，但火箭残骸坠入大气层。

菲律宾海军高官昨天指控中国海警「强行」抢走火箭残骸，北京方面却坚称「经友好协商，菲方当场将漂浮物归还中方」。

小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天告诉记者：「菲律宾海军的报告与中方说法不符。我完全相信我国海军，如果这是他们的说法，我相信这就是事发过程。」

小马可仕说，菲律宾政府将向北京发外交照会，询问「为何他们的讲法相去甚远，而且和善得多」。

菲律宾国家安全顾问卡罗斯（Clarita Carlos）今天表示，菲律宾海军把漂流物拖回中业岛的时候，听见从某处传来枪声。

小马可仕警告：「我们所在的亚太地区局势如此升温，或许只要一个小错误，一个误解就会爆发。」

他表示，他明年1月预定出访中国或许是一次机会，可以找到方法避免进一步出事，「我们想要有个机制，我们必须找到方法来避免此事再度发生」。

菲律宾与中国长期以来因为南海议题关系紧张。北京宣称拥有南海几乎全域的主权，尽管国际法庭裁决中方主张没有法律基础，北京仍不予理会。

© 2022 AFP