安理会传因中俄反对 未发声明谴责北韩试射飞弹

（法新社纽约联合国总部21日电） 据传由于中国和俄罗斯反对，联合国安全理事会成员今天虽谴责北韩发射洲际弹道飞弹，但并未对外发布正式声明。

广告 继续浏览后续

美国、英国、法国和印度等14个国家「强烈谴责」北韩18日试射洲际弹道飞弹一事；这枚飞弹落在日本外海约200公里处。

18日的这枚飞弹似乎是拥核北韩最新的洲际弹道飞弹，日本表示，如果加上弹头重量，飞弹射程或可达到1万5000公里，将足以覆盖美国本土，是对国际社会全体升高挑衅行动。

联合国安理会就北韩这次试射召开会议后，透过联合声明表示：「这代表了严重升级的情况，对国际和平与安全构成明确的威胁。」

北韩今年试射的飞弹数量比过去任何一年还多。光是在这个月，据信北韩就试射了30枚短、中和长程飞弹。

自2006年以来，联合国安理会已经针对北韩的核子和飞弹活动通过近12项决议，对北韩祭出制裁。

美国本月稍早指控北京和莫斯科当局袒护北韩，让北韩免受进一步惩罚。

一名西方外交人员告诉法新社，中国和俄罗斯选择不在今天的声明上连署。

今年5月间，美国以北韩恢复试射弹道飞弹为由，带头推动联合国加强制裁北韩，但遭到中国与俄罗斯否决。这是联合国安理会2006年开始惩罚北韩后，首度就此议题公开分裂。

© 2022 AFP