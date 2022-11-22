感恩节特赦火鸡 拜登致词拿期中选举为哏玩双关

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天行使总统权力赦免2只火鸡，让它们不必在周末的感恩节晚餐期间成为餐桌上的佳肴，还拿美国期中选举背景为哏，致词时大玩双关。

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拜登也利用日前美国期中选举的背景，在历史悠久的火鸡赦免仪式开政治玩笑。拜登所属的民主党在期中选举表现优于许多专家预期，不但保有联邦参议院控制权，在联邦众议院也仅以些微差距输给共和党人。

拜登笑说：「选票都计算出来了，也已经过验证。没有加料填充（ballot stuffing，意指作票），也没有偷『鸡』摸狗（fowl play，音同foul play，即犯规行为）。」

拜登还说：「本季唯一的红潮（共和党的传统代表色），将是我们家那只德国牧羊犬『司令』（Commander）会不会打翻桌上的蔓越莓酱。」

拜登提到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情近年来是如何打乱或减少美国民众参与感恩节等纪念活动，呼吁受邀嘉宾对在疫情危机期间保护美国社区的人心怀感激，特别是医生、护理师和科学家。

他说：「两年前，我们甚至不能在大型家族聚会下安全地过感恩节，现在可以了。这就是进步，让我们继续往前进。」

© 2022 AFP