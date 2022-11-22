摩尔多瓦面临能源危机 西方再认捐协助渡冬

（法新社巴黎21日电） 摩尔多瓦总统桑杜（Maia Sandu）今天警告说，她的国家今年冬季面临「严重能源危机」。与此同时，有十多个国家，其中多数是西方国家，承诺要援助这个亲欧盟的民主国家。

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前苏联国家摩尔多瓦位处乌克兰和罗马尼亚之间。目前摩尔多瓦从俄罗斯进口的天然气减少一半，进口的日常用电也枯竭。

桑杜在巴黎的捐助会议上告诉媒体说：「我们面临严重的能源危机、经济萎缩，及35%极高的通膨率，这是我们自1999年以来从未见过的水准。」

与许多前苏联国家一样，东欧小国摩尔多瓦处于亲俄和亲西方的拉锯背景下，桑杜政府亲西方立场坚定。

在俄罗斯于2月入侵乌克兰后不久，摩尔多瓦就申请加入欧盟，今天的捐助会议突显西方国家亟欲将摩尔多瓦留在欧盟的轨道上，而不是留给莫斯科。

现年50岁、毕业于美国哈佛大学的桑杜表示，俄罗斯继续对她的国家进行「混合战」，包括削减能源和资助反政府抗议团体。摩尔多瓦拥有260万人口。

她又说：「摩尔多瓦谴责战争、支持乌克兰，选择站在欧洲这一边，而俄罗斯的上述行动，就是对摩尔多瓦的报复。」

在3月和7月两次捐助摩尔多瓦的会议中，各国认捐近13亿欧元，但摩尔多瓦政府估计还需额外11亿欧元才能度过冬天。法国今天承诺再捐出1亿欧元，而罗马尼亚则提供3000万欧元。

预计今晚将公布来自34国和15个国际机构的认捐总额。 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）告诉桑杜说，她的政府「令我们不得不钦佩」。

「自乌克兰冲突开始以来，你们没有退缩，你们没有在压力下退怯。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP