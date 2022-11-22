欧盟：频繁使用娱乐笑气 恐会中毒、健康受损

（法新社里斯本21日电） 欧盟的欧洲毒品与毒瘾监控中心（EMCDDA）今天表示，在欧洲为娱乐效果而使用笑气的情况愈来愈令人担忧；并强调这有中毒、冻伤和神经系统受损的风险。

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欧洲毒品与毒瘾监控中心主任古斯迪尔（Alexis Goosdeel）表示：「欧洲部分地区为娱乐效果使用一氧化二氮的情形增加，这种情况引发疑虑。」

「使用者普遍认为吸入一氧化二氮是安全的…但我们发现，更频繁或加重使用这种气体，会让重伤害风险升高。」

一氧化二氮具有多种合法的功能，包括医疗、工业、商业和科学方面，也被用作食品添加剂和麻醉剂。

欧洲毒品与毒瘾监控中心表示，这种气体作为松弛剂，让使用者感到愉快，近年来越来越受欢迎。因为它容易取得、价格也低廉，并且普遍被认为是「一种相对安全的药物」。

相关研究解释，「一个图利且不断扩大的供应链已经发展起来，网路上有商店直接促销这种气体用作娱乐效果，或者打着幌子说这种气体可用来制作打发的鲜奶油」，藉此将气体供应给消费者。

自2017年以来，因重度和频繁使用这种气体，导致的中毒和健康问题已有「小幅但显着增加」。

伤害范围从身体受伤到神经系统受损（神经毒性）都有，因为一氧化二氮会让体内维生素B12不可逆地失去活性；暴露于极冷气体中会导致严重冻伤；此外，从较大瓶装高压释出这气体，会导致肺部受伤。

报告指出，在荷兰也发现，与使用这气体相关的车祸有显着增加。

古斯迪尔强调：「因此，重要的是要避免正常化使用这种气体，以及无意中推广使用。」

© 2022 AFP