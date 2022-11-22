澳洲经济学家获释后首受访 谈缅甸监狱惨况

（法新社雪梨22日电） 澳洲经济学家杜内尔（Sean Turnell）在缅甸监狱服刑近2年，上周终获释。他今天受访时讲述他在狱中被锁上脚镣、吃油漆桶内的食物，以及听到狱友受审时的尖叫声等细节。

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缅甸军方去年2月发动政变取得权力，异议人士遭血腥镇压、数以千计人入狱。缅甸军方17日宣布特赦近6000名囚犯，以纪念缅甸国庆日，杜内尔就是其中之一。

杜内尔接受「澳洲人报」（The Australian）采访时，首次公开谈论他被监禁的情形。杜内尔说，他最初被关押在仰光音山监狱（Insein Prison）一间6公尺乘2.5公尺的水泥牢房，里面有一张铁椅，还有脚镣用螺栓固定在地板上。

报导指出，他随后忍受为期2个月的审讯，有时还会从床上被带走并锁上脚镣。

报导中引述杜内尔说法指出，缅甸军政府指控他替英国情报机构工作及走私枪枝，并质问他担任前领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）经济顾问期间的工作内容。

杜内尔受访时表示，他曾5度感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）并被单独囚禁好几个月。

他指出，被关押初期，他在夜里会听见外面有人敲打锅碗瓢盆的声音，以抗议军事政变，「接着会出现爆炸声、枪声以及邻近牢房中人们被折磨的声音。我想，他们肯定不会这么对我吧？但过了一会儿，我开始想，他们或许会，我认为他们有意让我听见」。

杜内尔说，他随后被转送到奈比多（Naypyidaw）看守所，「他们没在我身上贴电极，但我被扔进肮脏的牢房，并将送来给我的食物装在桶子里。整整650天，我都吃桶里的食物…那甚至不是新的桶子，而是油漆桶」。

杜内尔指出，在奈比多看守所，囚犯每天有20小时被关起来，「在雨季，屋顶会漏水，有时屋顶漏水漏个不停，我们就整夜坐在那里抓着自己的衣物和毯子，试图让它们保持干燥」。

杜内尔表示，他透过和妻子在电话中交谈，并靠澳洲大使馆定期寄来的书籍、饼干和蛋糕帮助生存下来。

© 2022 AFP