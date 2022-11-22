科州同志夜店枪案　退役美军制伏枪手：我只想保护家人

（法新社科罗拉多泉21日电） 美国科罗拉多州同志夜店19日发生5死枪案，当时英勇制伏枪手的退役军人今天受访时，谦称他也不知道当时做了什么，只知道自己「进入了战斗模式」，「我只想保护家人」。 22岁的奥德瑞奇（Anderson Lee Aldrich）在科州科罗拉多泉市同志夜店Club Q开枪造成5死和至少18伤，随即被捕。 艾尔帕索郡（El Paso County）检察官艾伦（Michael Allen）说，奥德瑞奇被夜店顾客制伏后，目前人还在医院，过几天将首次出庭。

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当局尚未正式提出指控，但预计奥德瑞奇将被控一级谋杀罪名，「如果证据支持犯罪出于偏见，我们也会提出这项控罪」。

科罗拉多泉市长苏瑟斯（John Suthers）称许当时协力制伏枪手的「两名英雄」，「所有相关人员都认为，（他们）挽救了很多生命」。

根据「纽约时报」，苏瑟斯说他已跟其中1位英雄、有15年美国陆军资历的费耶罗（Richard Fierro）联系上。

苏瑟斯说：「我没遇过做出如此英勇行为却不居功的人，他只对我说，『我只想保护家人』。」

45岁的费耶罗接受纽时访问时表示，当时他和太太、女儿还有朋友一起到夜店看变装秀，谁知道遇到枪案。

服役期间曾派驻伊拉克和阿富汗的费耶罗说，当时他从枪手身后抓起他的防弹衣，夺走他的手枪，用手枪打他，「我不知道我到底做了什么，我只是进入了战斗模式，我只知道我得在他杀了我们之前杀了他」。 「我从他手中夺过枪，开始打他的头，一遍又一遍。」

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