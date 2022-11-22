经历疫情战争能源飙涨 欧银：全球经济回不去了

（法新社伦敦22日电） 欧洲复兴开发银行（EBRD）今天预测指出，经历疫情与天然气价格飙升，以及因为乌克兰战争引发的移民潮之后，这个世界没办法回到昔日的正常状态。

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欧银首席经济学家贾沃西克（Beata Javorcik）表示，这些事件即使分散在10多年甚至更长时间出现，「对于各国政府和企业就已经是巨大挑战」，现在却一起发生，还加上供应链中断与极端气候，使得情况更为棘手。

她表示，这些事件全在3年内接续发生，而且未来预计还有更多难关。很显然已经回不去疫情之前的「正常情况」。

她的预测被写入2022-23「欧洲复兴开发银行过渡报告」（EBRD Transition Report），标题为「营运不寻常」（Business Unusual），当中也提到企业承受破纪录债务。

内容指出，那些仰赖人为救助维持经营的「��尸企业」实际上正在拖垮财务状况较健全的竞争对手。

欧洲复兴开发银行成立于1991年，总部位于伦敦，主要目的在协助前苏联集团国家转型为自由市场经济，迄今已纳入中东和北非国家。

欧银表示，俄国入侵乌克兰导致欧洲出现自1940年代以来，规模最大的民众被迫流离失所情况。而乌克兰难民涌入，可能在2022年底前替欧盟增加约0.5%劳动力。

报告称，「如果可供应职缺和技术劳工的媒合提高，这可能在欧洲经济体人口迅速老化的情况下，改善部分人力短缺情形」。

欧银也指出，数据显示目前在欧洲的乌克兰难民已有近3成在栖身国家找到工作。

© 2022 AFP