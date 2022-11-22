美俄要求土耳其莫在叙利亚发动地面攻势

（法新社伊斯坦堡22日电） 包括美、俄在内，国际社会今天对土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）施压，要求他不要对叙利亚境内的库德族战士发动地面攻势。

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土耳其20日展开「爪剑行动」（Operation Claw-Sword），空袭伊拉克和叙利亚各地数十个库德族武装分子目标，并宣布其军队再次「凌驾恐怖分子之上」。

伊斯坦堡13日遭到炸弹袭击，造成6人死亡、81人受伤，这是继2015年至2017年土耳其发生一连串爆炸攻击事件后，5年来最致命的一次攻击。土耳其将此事归咎于库德工人党（PKK），并发动空袭作为报复。名列欧美恐怖组织黑名单的PKK则否认涉案。

艾尔段自今年5月以来便威胁要对叙利亚北部发动新的军事行动，本月炸弹攻击事件发生后，他升高了这一威胁。

昨天，土耳其一座边境城镇遭到来自叙利亚的火箭攻击，至少造成3人丧生，包括1名孩童。艾尔段宣称他正考虑在叙利亚展开地面行动。

美国昨晚呼吁为局势降温，俄罗斯今天则表示希望土耳其保持「克制」，不要在叙利亚「过度使用武力」。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）发布声明称：「我们呼吁缓和叙利亚局势，以保护平民生命并支持击败伊斯兰国（IS）的共同目标。」

俄罗斯克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「我们理解并尊重土耳其对其自身安全的忧虑…我们仍呼吁所有各方不要采取可能导致局势严重不稳定的措施。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的叙利亚问题特使拉伦蒂耶夫（Alexander Lavrentiev）在哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）对记者表示：「我们希望说服我们的土耳其同僚不要在叙利亚领土上过度使用武力。」

他说：「俄罗斯几个月来已尽一切可能阻止任何大规模地面行动。」

© 2022 AFP