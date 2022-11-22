美国官员：俄罗斯在乌克兰犯下系统性战争罪

（法新社华盛顿21日电） 美国国务院全球刑事司法办公室无任所大使范莎克（Beth Van Schaack）今天表示，俄罗斯以系统性的方式谋杀、折磨和绑架乌克兰人，俄国高级官员可能涉及战争罪。

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无任所大使范莎克说，诸多证据显示，伴随俄国入侵乌克兰而来的，「是俄军在部署的每个地区犯下系统性战争罪」。

她告诉记者，乌克兰光复地区显示曾有针对平民的「蓄意、无差别及不成比例的」攻击，虐待被抓的平民和战俘，强制把儿童在内的乌克兰公民送往俄国，以及行刑式的谋杀和性暴力。

范莎克指出，第二次世界大战纳粹德国战败后，盟军即在德国纽伦堡（Nuremberg）设立国际军事法庭针对纳粹战争罪行进行审判，当前状况是「新纽伦堡时刻」。

她在记者会上说，俄罗斯对乌克兰长达9个月的攻打，引发了「前所未有的一系列问责」，这涉及到众多机构以及海牙国际刑事法院（International Criminal Court）。

她不愿明说俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）是否会因在乌克兰的战争罪行被起诉，只说检方会「跟着证据走」。

她说，根据国际法，上级责任原则允许「一路升高到指挥系统」的起诉。

© 2022 AFP