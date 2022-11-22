美德州将部署装甲运兵车至边界 防非法移民涌入

（法新社休士顿21日电） 美国德州有关当局今天表示，德州计划「驱逐」试图入境美国的无证移民，将沿着美墨边界部署军用装甲运兵车。

广告 继续浏览后续

美国阻挡寻求庇护者入境的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施将于一个月后解除，可能会导致在墨西哥等待的寻求庇护者激增。

共和党籍德州州长艾波特（Greg Abbott）已宣布，这种情况像是「入侵」，他将采取行动应对。

德州军事部（Texas Military Department）在发给法新社的声明中说：「德州国民兵…将部署10辆M113装甲运兵车（M113 Armored Personnel Carrier）到南部的德州与墨西哥边界，并加强飞机飞行与安全行动。」

「这些行动是更大策略的一环，以动用所有可用工具，来打击人数创纪录新高的非法移民。」

「德州国民兵将采取前所未见的措施保卫我们的边界，并驱逐与遣返试图非法越境的移民。」

从拉丁美洲各地透过墨西哥边界涌入美国的移民近几个月增加。根据美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection）数据，2021年10月到2022年9月底，美国有关当局在边界拦截230万名移民。

艾波特上周致函美国总统拜登，谴责他的「开放边境」政策导致德州必须「自我防卫」。

艾波特上周在推特（Twitter）发文说，他已「援引美国宪法与德州州宪的入侵条款，全面授权德州采取前所未见的措施，保卫我们的州免受入侵」。

© 2022 AFP