规模7.0地震袭索罗门群岛 首都部分地区停电

（法新社索罗门首都荷尼阿拉22日电） 索罗门群岛今天发生规模7.0地震，目击者通报感受到剧烈摇晃，首都荷尼阿拉（Honiara）部分地区停电。

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荷尼阿拉遗产公园饭店（Heritage Park Hotel）的柜台接待员妮莎（Joy Nisha）跟法新社说：「这起地震很大。饭店有些物品掉到地上。每个人似乎都没事，但都很惊慌。」

人在荷尼阿拉的法新社记者说，地震持续了约20秒。

目前并未传出有建筑物严重受损，但荷尼阿拉部分地区停电，民众从办公室冲到外头，逃到较高的地面。

一名饭店经理跟法新社说：「这栋建筑摇晃得非常剧烈。地震威力真的很强，把大家摇到东倒西歪。」

索罗门司法部长穆利亚（John Muria）在推特（Twitter）上传地震后档案柜文件散落到地上的照片。

有关当局稍早对震央300公里内的索罗门沿岸地区发布海啸警报，但太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）之后称威胁「大致」已解除。

索罗门群岛气象局局长希瑞西亚（David Hiba Hiriasia）说：「我们预期会有余震，由于这起地震的规模很大，待在建物与高楼附近的民众应保持警觉。」

根据联合国数据，震央方圆50公里内地区人口约有2万人。

© 2022 AFP