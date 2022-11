贺锦丽登上巴拉旺岛 以示挺菲兼抗中

(法新社菲律宾公主港22日电) 美国副总统贺锦丽今天造访菲律宾巴拉旺岛(Palawan),以示支持这个美国长期盟邦,以及抗衡北京在区域内日渐增长的影响力。巴拉旺岛地近中国主张拥有主权的海域。

贺锦丽(Kamala Harris)是美方历来访问巴拉旺岛的最高层级官员,而巴拉旺岛是最接近南海南沙群岛的菲律宾领土。

北京宣称拥有南海几乎全域的主权,尽管国际法庭裁决中方主张没有法律基础,北京仍不予理会。

贺锦丽今天与巴拉旺沿海村庄渔民、菲律宾海巡成员会面。

贺锦丽在演说中表示,「国际秩序和规范」必须受到维护,而且联合国(UN)支持的法庭裁决已驳回中国对南海主权的主张,仲裁结果必须被遵守。

她登上菲律宾海巡船舰后说,「美国以及国际社会与这个区域的未来休戚相关」,「美国作为盟友,与菲律宾站在一起面对南海的恫吓与胁迫」。

贺锦丽昨天刚与菲律宾总统小马可仕(Ferdinand Marcos Jr.)会谈。她重申美国「坚定不移地」承诺,若菲国船舰或飞机在南海受到攻击,美国将防卫菲律宾。

华府与菲律宾的安全联盟已缔结数十年,双方除签署共同防御条约,并在2014年签订「加强国防合作协议」(EDCA),让美军得以在菲律宾5处基地储放防御装备和补给品,并允许美军在这些军事基地轮调。

EDCA在菲律宾前总统杜特蒂(Rodrigo Duterte)任内停摆,但中国行事日益独断,美菲两国已表态支持加速施行EDCA。

随着区域局势因近期中国围绕台湾进行军演而趋于紧张,华府正试图修复与马尼拉政府的关系。如果发生冲突,菲律宾的配合将成为关键。

两国关系在杜特蒂任内出现裂痕,这位反覆无常的前总统偏好中国更甚于美国。小马可仕则试图在两强之间求取平衡,坚称不会让中国践踏菲律宾的海洋权利。

菲律宾大学海洋事务与海洋法研究所(Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea)所长巴童巴卡(Jay Batongbacal)说,贺锦丽到访对菲律宾的海洋主张立场,传达「更强烈的责任感」。但巴童巴卡也强调,必须继续实施EDCA。

他说:「如果美国被迫待在几千公里外的日本或关岛,就无法适当履行义务。」

© 2022 AFP