马斯克接掌推特争议多 名人也酿走出寻求备用平台

（法新社巴黎22日电） 在全球首富马斯克接掌推特（Twitter）后，不仅爆发推特员工出走潮，许多名人也已关闭帐号、停止推文或寻求备用平台，最近常见推文大致是「为避免就这样结束，请至…找我」。

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法新社报导，对一些推特名人，特别是在政治和加密金融领域工作的人来说，在新老板马斯克（Elon Musk）反覆无常的管理下，这个平台可能有朝一日灭亡是个严重问题。

美国政治新星、民主党籍联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）上周推文告诉其1340万粉丝：「作为一项备用计画，请在Instagram @AOC关注我，那里真的是我。」

不少名人早已对推特上充斥的仇恨谩骂心生警惕，席琳娜（Selena Gomez）、酷娃恰莉（Charlie XCX）和尚恩曼德斯（Shawn Mendes）等流行乐偶像停止发推文已有很长一段时间。

但马斯克焦土策略管理方式以及让前美国总统川普重返平台，不仅让推特产生毒害，也让它变得不怎么酷。美国名模吉吉哈迪德（Gigi Hadid）、精品名牌巴黎世家（Balenciaga）等时尚达人，以及摇滚明星杰克怀特（Jack White）已成为马斯克入主推特以来最先关闭帐号的一批用户。

服务顶级名人和品牌的公关公司Honest London联合创办人毕钦（Lauren Beeching）表示：「我们确实预见推特在未来一个月左右成为名人的忌讳，成为一个类似（川普媒体与科技集团推出的社群媒体平台）Truth Social那样的环境，名人参与其中，立场会有争议。」

毕钦说，她的公司利用一位（未具名）公众人物的推特帐号试水温，立刻遭到粉丝强烈反弹，批评他们仍在该平台上。

她说：「当然，他们在推特上说这种话，因此有点虚伪。但我个人确实预期会出现大量出走潮。推特一直被认为有毒，但现在也有了争议。」

另外，马斯克接管推特后，该公司数千名员工被解雇，不少闹人才荒的科技公司纷纷对这些人招手称：「不喜欢马斯克？来为我们工作！」

马斯克几经波折收购推特后，除解雇公司高层主管，还大幅裁员，在几乎没有任何警告的情况下，大约一半员工，约3700人，被炒鱿鱼。据报导，此外还有数百人辞职。

有些公司透过对马斯克表达不屑，来吸引有经验的人才。美国软体公司Hubspot是其中之一，该公司人资长柏克（Katie Burke）抨击马斯克将一群批评他的人解雇。

柏克在其领英（LinkedIn）帐号发文称：「身为领导者，被批评是你工作的一部分。伟大的领导者了解辩论和歧见会让你变得更好，这也是过程的一部分。如果诸位想要一个可以与人表达不同意见的地方（当然是以友好、明确的方式），HubSpot正在徵人。」

截至昨晚，柏克的发文已在领英得到超过3万5000个正面回应。

© 2022 AFP