乌克兰医院遇袭1新生儿丧命 泽伦斯基痛批俄国

（法新社基辅23日电） 俄罗斯空袭乌克兰南部札波罗热州（Zaporizhzhia）一所医院的产科病房，造成一名新生儿死亡，总统泽伦斯基指控俄国为乌克兰带来「恐惧和谋杀」。

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救难人员在社群媒体上表示，昨晚至今晨之间，札波罗热州维利尼扬斯克市（Vilniansk）当地医院被火箭攻击，造成两层楼的产科病房被毁，楼内当时有一名带着新生儿的妇女和一名医师。

救难人员表示，「由于这次攻击，一名2022年出生的婴儿死亡，妇女和医师从瓦砾堆中获救」，初步资讯显示瓦砾堆下没有其他人受困。

救难单位公布的影片显示，救援人员忙着协助卡在及腰瓦砾堆的一名男子脱困，现场似乎就是被毁产科病房。

空袭过后，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄罗斯为乌克兰带来「恐惧和谋杀」。

他在社群媒体上表示：「敌人再一次决定尝试用恐惧和谋杀，来达成9个月来没有办法、之后也无法达成的事。」

「相反的，它只会因为带进我国的种种邪恶而被追究责任。」

俄国2月24日入侵乌克兰后，数度空袭乌国医院，包括今年3月在港口城市马立波（Mariupol）造成3人含1童死亡的攻击。乌克兰及其西方盟邦谴责那次空袭，但莫斯科当局坚称事件是「演的」。

除了札波罗热州，东北部哈尔科夫州（Kharkiv）州长西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，当地今天也有2人死于一栋住宅大楼和一家诊所遭遇的炮击。

西涅古波夫在社群媒体表示：「库皮扬斯克（Kupiansk）上午7时40分左右被炮击，一栋9层楼住宅大楼和一间诊所受损。不幸的是，有一名55岁女性和一名68岁男性共两人死亡。」

世界卫生组织（WHO）本周稍早表示，自从俄国开始入侵乌克兰以来，世卫已记录到超过700起针对乌克兰卫生设施的攻击案例。

© 2022 AFP