伊朗：伊斯兰革命卫队驻叙利亚1高阶军官命丧爆炸

（法新社德黑兰23日电） 伊朗媒体报导，伊斯兰革命卫队一名上校今天在叙利亚首都大马士革命丧一枚急造爆炸装置。报导将事件归咎于伊朗宿敌以色列所为。

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塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）引述伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）声明指出：「伊朗驻叙利亚军事顾问、伊斯兰革命卫队航太部门成员贾法里（Davoud Jafari）遭安置路边的一枚土制炸弹炸死。」声明还说贾法里21日命丧「犹太复国主义政权同伙」。

伊朗在叙利亚内战中长期支持总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政府，黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）的军事部门和俄罗斯部队也力挺阿塞德。

伊朗声称没有对叙利亚派兵，强调伊斯兰革命卫队成员是军事「顾问」。

塔斯尼姆通讯社的报导矢言：「无庸置疑，将就此一罪行对这个罪孽深重的犹太复国主义政权作出充分回应。」

据报以色列近数月来对叙利亚展开数起袭击，其中一起在大马士革造成5名政府军丧命，另外两起造成第2大城阿勒坡（Aleppo）机场严重毁损。

伊斯兰革命卫队3月曾宣布，两名高阶官员命丧以色列对叙利亚的攻击，并且威胁复仇。

© 2022 AFP