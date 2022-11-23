俄军空袭乌克兰 基辅、利维夫与邻国大停电

（法新社基辅23日电） 乌克兰数州今天发生爆炸，全国响起空袭警报，首都基辅市停电停水，西部利维夫市全面停电。摩尔多瓦也回报，再度因为俄罗斯攻击邻国乌克兰的能源设施而大规模停电。

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乌克兰官员表示，俄罗斯今天空袭基辅（Kyiv），毁损能源基础设施，而俄军一系列的系统性攻击早已导致乌克兰全国在气温下降之际断电。

基辅市政府在社群媒体上表示：「敌人对基辅市关键基础设施发动飞弹空袭。警报解除前请待在避难所。」市长克里契科（Vitali Klitschko）则说，有基础设施被击中，基辅全市已停水。

法新社记者回报，基辅市北部和中部停电。基辅州州长库列巴（Oleksiy Kuleba）则说，全州环绕基辅市的地区也都停电。

利维夫市（Lviv）市长萨多维（Andriy Sadovyi）在社群媒体上写道：「整座城市都停电，我们正在等待能源专家提供进一步的消息。」他并警告，市内供水也可能中断。

摩尔多瓦副总理斯皮努（Andrei Spinu）在脸书（Facebook）写道，「由于俄罗斯轰炸乌克兰能源系统，过去这一小时内，我们全国大规模停电」，电力公司正努力恢复供电。

俄罗斯自10月起反覆攻击乌克兰供电和供暖设施。莫斯科称目标是削弱乌克兰的战斗能力；基辅则说，蓄意攻击民用基础设施构成战争罪。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在昨夜的视讯演说中宣布，将在全国各地成立「无敌中心」，全天候免费提供电力、热能、饮水、网路、行动电话讯号和药房。

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