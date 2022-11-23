加紧封控令北京居民防疫疲劳

（法新社北京23日电） 加紧COVID-19防疫封控近3年，中国首都北京的学校停课、公司关门、餐饮场所渺无声息，随时可能封城令人胆战心惊，已成惊弓之鸟的当地人早就陷入防疫疲劳。

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COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染病例激增之际，北京居民受够了模糊而且变来变去的防疫限制，无法确定政策会维持多久令他们精疲力竭。

20多岁上班族伊莲（Elaine）说：「现在我对一切感到厌烦，街上空无一人。我想到外面吃饭、与朋友社交，但是不可能。」

一位住在北京的法国女子在男友的公寓过夜后，21日上午意外地遭到封锁在那里，因为公寓中一名住户中镖，导致整栋公寓里的人都要关5天。

要求不具名的这名法国人说：「每次要睡觉的时候，我们都无法确定明天早上会不会受困公寓里。」

核酸检测的人龙现在绵延街区周围，红线在哪经常含糊不清，让企业无所适从。

当局透过区委会或居委会下达关闭餐厅或企业的口头指令。由于讯息常以口头方式下达，口耳相传徒增生活痛苦。

尽管1500例左右远低于许多其他国家，北京通报单日感染数创新高后加强防疫限制。

疫情爆发已将近3年，相较于其他国家与病毒共存的作法，中国卫生官员的反应看起来小题大做。

居民担心当局也会对北京祭出类似春季时对第一大城上海采行的封城作法，当时出现缺粮、抗议和民众逃离迅速封锁措施的乱象。

北京��中心购物区三里屯的购物商场和西方精品店目前关门大吉，人口稠密的中心商业区朝阳区空无一人。

美发、水疗和其他被认为非日常生活必要服务同样关闭。

曾在朝阳区一家健身房工作的徐女士因工作地点5月疫情爆发期间关门，她索性离开北京。

她说：「上一波疫情对民众生活造成严重冲击，尤其对服务业从业人员和热爱健身人士。」同时，部分PCR检测站突然关闭也对需要提供24小时内检测结果才能去上班的人造成影响。徐女士表示：「我以前工作的健身房许多同事都因为没有薪水可领，已经离开北京。」

文物古迹和政府机关集中的北京东城区，餐馆目前都用桌子围起来，上头摆满外卖的袋子。

当地一家面馆员工王先生表示，自从餐饮业只能够外卖以来，「营收掉了99%」。他说：「我们现在一天只有几百人民币的外卖收入。希望北京��赶快重新开放，不然我们无法弥补损失。」

© 2022 AFP