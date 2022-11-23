印尼地震幸存者吁供应物资 降雨阻碍救援

（法新社印尼席安约23日电） 印尼西爪哇省21日发生地震，死亡人数迄今已增至271人，仍有40人下落不明。救援工作仍继续进行，但因降雨和余震而受到阻碍。幸存的灾民呼吁外界提供食物和饮水。

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当局警告，西爪哇省席安约镇（Cianjur）附近发生的这起规模5.6浅层强震，造成土石塌方需要清理，因气象预报未来几周都下雨，恐发生第2次灾难。

家园被地震夷为平地两天后，灾民仍在废墟中努力寻找无价宝，如家庭照片、宗教书籍和结婚证等。贾索村（Gasol）23岁居民穆斯塔法（Mustafa）告诉法新社：「虽然一些物资已送到，但还是不够。我们已收到米、泡面、矿泉水，但不够。」

在塔拉加村（Talaga），一些灾民在受损房屋的窗户和帐篷前方贴上「我们需要帮助！」的文字标示。而街上至少有3人拿着纸箱，要求捐赠。

现场的法新社记者称，今天发生规模3.9的浅层余震，灾民惊慌失措，纷纷逃出避难所。

官员称，政府已派送帐篷和其他物资到席安约给灾民，军方今天则在灾区部署了1万2000人。不过有十几个村庄的救援工作因大雨受到阻碍，当地有超过2万2000栋房屋被毁。

印尼国家搜救总署（Basarnas）署长亨瑞（Henri Alfiandi）在社交媒体发布的一段影片中说，有两个村庄仍与世隔绝。

亨瑞说他接获报告，受困村民没有食物和饮水，有些人被迫睡在罹难者遗体旁边。他说，「那里的人甚至无法求救。」他补充道，3架直升机正被派去当地空投援助物资。

除了食物和饮水，灾区也缺乏医药。30岁灾民尤妮莎（Yunisa Yuliani）说：「我的小孩发烧了，食不下咽。这里有很多孩子和老人。孩子们需要牛奶、尿布、食物和药品。」

住在临时搭建帐篷里的迪德（Dede Masliyah） 说，幸存者还未得到援助，整夜还下着大雨。她说，「我们缺乏食物和药品。我们急需适当的帐篷，这里有很多儿童和小婴儿。」

印尼雨季很容易发生山崩和暴洪，西爪哇的雨季已经开始，12月将达到顶峰。

印尼气象气候暨地球物理局（BMKG）局长德威科里塔（Dwikorita Karnawati）昨天说，「我们必须警惕可能发生的第2次灾难，例如山崩。」

她说，河流可能因山崩或瓦砾而堵塞，并在席安约镇引发暴洪。「我们亟须清除阻碍河水流动的物料和瓦砾。」

© 2022 AFP